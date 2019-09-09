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Другие новости 09.09.2019

Первый раунд преодолели: в Кемерове завершился предварительный этап Кубка России по мини-футболу

Хозяева, представленные двумя клубами, принимали новокузнечан и новосибирцев.

На старте сезона команды обновили составы. К примеру, гости из Новосибирска в прошлом сезоне выступали в суперлиге и, несмотря на понижение в классе, сумели сохранить основной костяк команды. Неплохо укомплектован и новокузнецкий «Сиб-Транзит». В числе фаворитов не значился только местный «Кемерово». Ещё для одной команды областного центра — «Корпорация Аси» — задача на этап — 100% результат. В прошлом году подопечные Алексея Кудлая завоевали серебряные медали российского чемпионата и понижать планку не намерены.

Допустили осечку кемеровчане в матче с «Сибиряком». Встреча с командой из Новосибирска завершилась неутешительно — 1:3. После, две победы над соседями из Новокузнецка — 5:3 и командой «Кемерово» со счётом 5:0. До старта чемпионата высшей лиги ещё есть время, чтобы провести работу над ошибками.

А что касается розыгрыша Кубка России, то соперник уже известен. Кемеровчанам предстоит выйти на паркет против представителя суперлиги — команды «Ухта». Задача перед подопечными Алексея Кудлая — пройти по кубковой сетке как можно дальше и набраться опыта в споре с сильными клубами.

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