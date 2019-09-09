Подарок к юбилею: в Тяжинском районе открыли именной зал бокса чемпиона мира среди профессионалов Григория Дрозда

Совсем недавно мальчишки занимались в старом зале. У них не было достойного спортивного инвентаря, профессионального тренера. Теперь же можно только позавидовать.

Школу назвали в честь чемпиона мира и Европы по тайскому боксу, чемпиона мира WBC по профессиональному боксу, члена общественной палаты России Григория Дрозда. Он же — среди почетных гостей на праздничном открытии. Не с пустыми руками. От Федерации бокса Кузбасса в подарок ребятам — профессиональные боксёрские перчатки.

Еще один подарок будущим боксёрам — мастер-класс от Григория Дрозда. Как правильно принимать стойку, куда запрещено наносить удары и техника правильного дыхания. Эти знания они точно запомнят.

На спортивную секцию уже записалось более 40 мальчишек. Это — не предел. Кстати, девчонки тоже не отстают. Планируют пополнить ряды боксёров.