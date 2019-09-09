Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

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Другие новости 09.09.2019

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В 20-х числах сентября откроется движение по кольцевой развязке проспекта Химиков и Комсомольский в Кемерове. Новая дорога станет четырёхполосной. Ее длина составит 700 метров, а пропускная способность будет достигать 28 тысяч автомобилей в сутки.

В областной столице ведется демонтаж понтонного моста на остров Кемеровский. Сотрудники Кемеровской службы спасения обещают, до конца дня временное сооружение, связывающее Притомскую набережную с островом, будет разобрано. Этим летом проход на Кемеровский остров действовал с 19 июля. Мост убирают в связи с погодными условиями и окончанием летнего сезона.

В Кемерове заметили автомобиль без водителя. Он выехал на дорогу прямо перед притормозившими на светофоре машинами на перекрёстке улиц Терешковой и Гагарина. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. Предположительно, причиной небольшого дорожного происшествия стала невнимательность хозяина машины, включившего автозапуск.

Отопительный сезон в Кемерове ориентировочно начнётся 15 сентября. Запуск тепла будет традиционно разбит на три этапа. В первую очередь отопление появится в объектах здравоохранения, круглосуточного пребывания людей. Затем в школах и детских садах. А после — в многоквартирных жилых домах.

В Кузбасс приходят заморозки. По словам синоптиков, в ночные часы столбики термометров опустятся до -2 градусов. Местами по области ожидаются небольшие дожди, грозы. Ночью и утром местами туман.

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