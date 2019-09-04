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Другие новости 04.09.2019

Кузбасс и Камчатский край подписали план реализации соглашения о сотрудничестве на ВЭФ 2019

Кузбасс и Камчатский край подписали план реализации соглашения о сотрудничестве на ВЭФ 2019

Само соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах регионы подписали в июле этого года на ПМЭФ-2019.

План мероприятий по реализации соглашения предполагает сотрудничество на период 2019-2024 годы и подразумевает обмен опытом формирования современной городской среды в части практики реализации проектов муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений по созданию объектов социальной инфраструктуры, по реализации проектов строительства социальной инфраструктуры с применением современных материалов и технологий, в сфере IT-технологий на транспорте, а также организации общественной модели транспортного обслуживания населения на территории регионов.

Кроме того, планируется наладить взаимодействие по обмену опытом в развитии межрегионального авиасообщения. Будет оказано содействие предприятиям агропромышленного комплекса в установлении прямых контактов заинтересованными сторонами, организованы специализированные выставочные площадки.

Соглашение коснется и сфер образования и науки, культуры и национальной политики, природных ресурсов и экологии, туризма, спорта и молодежной политики, инвестиционного развития и привлекательности, социальной защиты и занятости населения.

Стороны договорились об организации и проведении межрегионального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс», а также об обмене опытом по вопросам цифровизации и внедрения системы «Безопасный город».

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