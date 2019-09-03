Молод и в 95: Крапивинский район отметил юбилей

95 лет. Праздник действительно получился всенародным. Тысячи гостей. И все — с радостными улыбками. Еще бы, ведь в этот день для крапивинцев подготовили танцы, песни и, конечно, вкусные лакомства. Юбилей открыл конкурс тортов.

Сытых и довольных гостей поджидал традиционный крапивинский Арбат. 11 поселений подготовили театрализованное представление. «От прошлого к будущему». Зрители окунулись в подводное царство, перенеслись в немецкую деревушку, представили, каким будет район в будущем и вдоволь насмеялись над актерами, пародирующими местных чиновников.

Настроение поднимает и занятие спортом. Поэтому в юбилей района прошло сразу несколько спортивных конкурсов. Пожалуй, самый фееричный — «Леди на велосипеде». Участницы не просто покатались, но и блеснули своей креативностью. Каждая — в уникальном костюме.

А завершился праздник в прямом смысле горячо. Под восторженные возгласы зрителей артисты файер-шоу буквально приручили огонь.