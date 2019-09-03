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Другие новости 03.09.2019

Гитара, как символ дружбы: в Кемерове появился новый арт-объект «Орлятский круг»

Треск костра, вечер и всем знакомые песни под простые аккорды. Именно такие ассоциации вызывает музыкальный инструмент — гитара. Она объединяет людей, возвращает в детство и в пионерские лагеря, где каждый вечер друзья-орлята становились в круг, чтобы обсудить прошедший день. Теперь и в областном центре есть напоминание горожанам о том, как важно беречь добрые традиции.

Скульптура «Орлятский круг» появилась на линейном бульваре силами участников областной профильной смены «Республика беспокойных сердец», которая выросла из школы комсомольского актива. В этом году ей исполнилось 55 лет.

РБС — школа актива, которую создали неравнодушные комсомольцы в 1964 году. И она существует до сих пор. Каждый август активисты со всей области приезжают на смену, чтобы получить новые знания и увезти их в свои территории. А скульптура станет для них местом дружеских встреч и песен под гитару. И не только для них, а для всех жителей и гостей города.

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