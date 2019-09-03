«Лазурный» на ремонте: когда откроется кемеровский спортивный комплекс

Бассейн олимпийского стандарта пуст. Больше 130 тысяч взрослых посетителей комплекса и свыше 1000 учащихся детско-юношеской спортивной школы обеспокоены его судьбой.

«Лазурный» на ремонте. Экскурсию для журналистов по спортивному комплексу проводит директор Николай Ярощук. Показывает и рассказывает, что происходит внутри здания. Строители одевают стену — главную несущую конструкцию — в металлический каркас. Укрепляют перекрытия каждого этажа. Ежедневно на объекте работает порядка 30 человек. Параллельно с начатым ремонтом провели обследование чаши бассейна.

Вывод экспертов: чашу можно эксплуатировать, но после ремонта. Требуется укрепление гидроизоляции. Также необходимо изменить систему водоподготовки: 21 век, современные стандарты для спортивных тренировок. В настоящее время проект реконструкции выполнен. В «Лазурном» готовятся к его реализации. Уже определены сроки открытия фитнес зала и самого бассейна.

Сейчас в «Лазурном» функционирует тренажёрный зал. Утром здесь традиционно немноголюдно, а вот вечером желающих потренироваться вполне достаточно. Но любители спорта ждут открытия всех объектов комплекса.

К открытию 1 ноября специалисты «Лазурного» планируют добавить новые услуги для клиентов. Но пока придерживают коммерческую информацию. В планах, но уже более отдалённых, изменение внешнего облика комплекса, который станет частью строящегося культурного кластера Кузбасса. Проект будет выполнен в едином стиле.