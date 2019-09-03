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Другие новости 03.09.2019

Пивная хартия: в области обсуждают введение «кодекса чести» для представителей пивной индустрии

В День знаний в регионе не продавали алкоголь. В прошлом году депутаты Областного совета приняли региональный закон, который определил список дат, по которым в Кузбассе запрещена продажа спиртного. К сожалению, он не решил всей проблемы. Поэтому дискуссия — быть или не быть пивным точкам в многоквартирных домах — продолжается.

Месяц назад губернатор Сергей Цивилев выступил с инициативой ужесточить меры по продаже пива в многоквартирных домах путем внесения изменений в соответствующий областной закон, а также выйти на федеральный уровень с предложением запретить продавать пиво и в точках общепита, расположенных на первых этажах жилых домов. Депутаты Областного совета единогласно поддержали инициативу главы региона.

Сейчас региональный законопроект проходит экспертизу оценки регулирующего воздействия. До 9 сентября каждый может зайти на интернет портал для публичных обсуждений: http:regulation.kemobl.ru и внести свои замечания и предложения по этому вопросу. Позиция органов власти известна: решить проблему алкоголизации населения, существенную роль в которой сыграли именно пивные точки.

Однако, предприниматели сдаваться не хотят. Они встретились на площадке Областного совета, чтобы вместе с заинтересованными сторонами найти компромисс, выработать предложения от бизнес-сообщества и впоследствии навести порядок на алкогольном рынке. По итогам обсуждения решено создать своего рода «кодекс чести» для представителей пивной индустрии. Все, кто войдет в «пивную хартию», должны будут соблюдать ряд правил.

Часть предпринимателей активно поддержали предложение вступить в хартию и соблюдать её правила. Обсуждения продолжаются с учётом мнений всех сторон вопроса.

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