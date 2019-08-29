«Кузбасс. Без антракта». В День знаний в регионе стартует новый культурно-социальный проект

Первого сентября жители области смогут увидеть киноверсию спектакля-сказки «Путешествие Алисы», созданную по истории девочки, которая из школьного класса попадает в Зазеркалье, в постановке Новокузнецкого драматического театра. Показы пройдут в Березовском, Белове, Гурьевске, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Мариинске, Осинниках, Прокопьевском, Промышленновском, Юргинском и Яйском районах.

Мероприятие посвящено Году театра в России и 300-летию открытия Кузбасса.

Учредителем проекта является департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, организатором — ГАУК КО «Кузбасскино» при содействии Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области. Его цель — знакомство зрителей кузбасских городов и районов с лучшими театральными постановками ведущих театров, обеспечение доступности культурных услуг для населения, создание видеоархива театральных постановок Кемеровской области.

В течение 2019-2020 годов в кинозалах области пройдут показы киноверсий лучших театральных постановок ведущих театров Кузбасса. Съемка спектаклей будет осуществляться с помощью высокотехнологичного оборудования, обеспечивающего высочайшее качество видео и звука.