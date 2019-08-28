Кузбасс неизведанный: в сентябре на «СТС Кузбасс» стартует проект «Экспедиция»

Он посвящён 300-летию региона. Покажем самые интересные, но при этом доступные уголки нашего региона.

Теле-экспедиция — то ещё путешествие. Кто-то в горы идёт насладиться видами, отдохнуть. А наша телебригада — работать! А её без инструментов не бывает.

Не только за хлебом — то есть черникой — но и за зрелищами отправились мы в Горную Шорию, к верблюдам. Так называют группу скал-останцов на горе Курган. Здесь наша экспедиция уже была 10 лет назад. И летом людей в Шерегеше найти было трудно. А теперь мы здесь далеко не одни. Может быть и наша работа помогла сделать это место популярным в любое время года.

Но прочь от хоженых мест — навстречу к неизведанному! Совсем рядом, в Прокопьевском районе, оказывается, есть и собственное море — Кара-Чумышское водохранилище и несколько водопадов! Достопримечательности природные и рукотворные — всё, что может стать объектом для путешествия. «Экспедиция». Скоро в эфире.