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День шахтёра 2019. Прямая трансляция 23 августа в 10:00
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Другие новости 27.08.2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Серьёзное ДТП произошло сегодня утром в Новокузнецке. Столкнулись две иномарки. В аварии пострадали три человека. Все госпитализированы.

Пятеро человек отравились в кемеровском кафе по улице Красная. Во время проверки на предприятии общепита нашли множество нарушений. В подвале — мухи, мокрицы, пауки, тараканы и грызуны. Судья Центрального районного суда признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания — кафе «Грильная» — сроком на 30 суток.

Два грабежа за один день. В Междуреченске мужчина сначала попытался похитить бутылку алкоголя в магазине, но, потерпев неудачу, украл золотую цепочку у пенсионерки. Горе-похититель задержан. Им оказался ранее судимый 43-летний междуреченец. На допросе он признался в совершении двух грабежей, объяснив, что хотел выпить, но похитить алкоголь в магазине не удалось. Тогда он обратил внимание на пенсионерку, на шее которой находились золотые украшения.

Накануне ночью в Кузбассе зафиксированы подземные толчки. Эпицентр землетрясения находился в Новокузнецком районе, неподалеку от села Красулино. Последствия ощутили на себе жители не только близлежащих сел, но и Новокузнецка и Прокопьевска.

Выставка домашних животных прошла в Калтане. Десятки котов, собак и даже улиток покорили сердца зрителей. А хозяева не уставали рассказывать о своих любимых питомцах. Выбрать победителя организаторы не смогли — подарки достались каждому.

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