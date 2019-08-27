Обновление Нового городка: в поселке Беловского городского округа идет благоустройство территории

Обновлённым дворам и благоустроенному скверу радуются жители Нового городка Беловского городского округа. Благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» внешний облик посёлка значительно преобразился.

Аккуратные цветочные клумбы, асфальтированные дорожки, пандусы для инвалидов и долгожданная парковка. Ещё не так давно жители дома по улице Гражданская, 10 могли об этом только мечтать. Теперь все реально. Дополнительно благоустроили ещё три двора в Новом городке.

Работа кипит и в сквере стадиона «Юность». Раньше местные обходили его стороной. Заброшенные сараи, аварийные деревья и никакого освещения. Теперь это в прошлом. Ежедневно на месте народный контроль из жителей ближайших домов. Следят, чтобы все работы выполнялись качественно.

Отдыхать здесь смогут все от мала, до велика. Дорожки заасфальтируют, установят три детских площадки, спортивный комплекс с тренажерами, площадку под воркаут. Долгожданное событие — благоустройство футбольного поля. Его особо ждут местные подростки.

Уже первого сентября сквер стадиона «Юность» встретит жителей обновлённым. А дальше новая задача — сохранить всю красоту. Представители народного контроля заверяют — следить за порядком будут в оба глаза.