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Другие новости 27.08.2019

Кадры будущего для регионов: Летняя школа по проектной деятельности прошла в областном центре

На базе Губернаторского многопрофильного лицея-интерната завершилась Летняя школа по проектной деятельности. Для участников были организованы различные образовательные мероприятия и тренинги.

Около 200 человек из 25 городов и районов Кузбасса. Школьники и студенты, представители общественных организаций и объединений. Все они решили провести остаток каникул с пользой, приняв участие в Летней школе по проектной деятельности. Уникальные тренинги и образовательные мероприятия под надзором федеральных тренеров — представителей Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов «Мобильное электронное образование». Участники выбрали интересующее направление, а кураторы помогли грамотно оформить проект и подготовиться к публичной защите.

Всего разработано 22 проектные идеи по 9 актуальным для Кузбасса направлениям.

В течение года участники Летней школы продолжат обучение на платформе «Мобильное электронное образование». В апреле 2020-го им предстоит защитить свои проекты.

Воодушевленные погружением в волнующие вопросы и получившие шанс на реализацию задуманного, участники Летней школы возвращаются к будням грядущего учебного года, параллельно развивая свои задумки в большое дело. Какое? Узнаем через год.

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