Представители Кузбасса получили гранты на фестивале «Таврида — АРТ»

Первый фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» прошёл в Крыму.

26 августа подвели итоги грантового конкурса. Участие приняли более 500 молодых деятелей культуры и искусств. Победителями стали 130 человек. В их числе три представителя Кемеровской области: Чичкарева Алена с проектом «Здоровый двор», Якимчук Константин, представивший «Программу по развитию разнообразных форм интеллектуального досуга среди учащихся Кемеровской области «Интеллект+»» и Шафранов Вячеслав с профилактическим проектом «На страже».

Участие в конкурсе приняли около 4000 жителей арт-кварталов фестиваля.

Среди представленных проектов: короткометражные и документальные фильмы, выставки и спектакли, креативные пространства, различные фестивали — театральные, музыкальные, танцевальные.

«Важно, чтобы творческие идеи участников получали свою реализацию после фестиваля. Материальная поддержка творческих инициатив помогает развивать культурное пространство в регионах. Самое главное — это то, что все средства будут реализованы и преобразованы в развитие культуры руками самих молодых творцов!», — отметил руководитель проекта «Таврида», генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

Мероприятие объединило все направления искусства и стало самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации.

С 23 по 25 августа «Таврида» распахнула свои двери для более 45 000 зрителей. В эти дни площадка превратилась в фестиваль фестивалей.