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Другие новости 26.08.2019

Кузбасский ученый выиграл президентский грант на обучение в Италии

Президентский стипендиат. Научный сотрудник института сердечно-сосудистых заболеваний Максим Асанов выиграл грант на обучение в итальянском ВУЗе. Ученый занимается исследованием генетики и, в частности, ДНК больных онкологическими и сердечными заболеваниями.

Первая победа и первая поездка за границу. Младший научный сотрудник Максим Асанов начал интересоваться генетикой ещё в школе. Поэтому поступил в университет на биолога-генетика, а затем пошёл в аспирантуру института угля и углехимии Российской академии наук. Сейчас он пишет кандидатскую диссертацию и исследует воздействие окружающей среды на клетки крови больных раком легкого. Его работа нашла признание не только у коллег, но и на конкурсе президентских стипендиатов.

Научная работа молодого ученого особенно востребована в нашем угольном регионе. Генетика — одна из молодых наук в мире с перспективами лечения самых тяжелых заболеваний.

Это первая поездка Максима за границу. В течение 5 месяцев он будет учиться в университете Сан-Рафаэля в Италии и большую часть времени посвятит написанию диссертации, которая, по словам автора, откроет новые перспективы для кузбасской науки.

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