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Другие новости 21.08.2019

Смех в сердце каждого: кемеровчанка выиграла грант на Всероссийском форуме «Таврида»

Смех в сердце каждого: кемеровчанка выиграла грант на Всероссийском форуме «Таврида»

Екатерина Косова стала единственной победительницей конкурса из Сибири. Она представила свой проект для социализации подростков в детских домах.

Как подготовить ребёнка к самостоятельной жизни? Какими навыками он должен обладать? Этими вопросами задается Екатерина Косова — кемеровчанка и автор социального проекта «Смех в сердце каждого». Недавно она вернулась с крымского форума «Таврида», где ей вручили грант — 250 тысяч на осуществление проекта по социализации подростков в детских домах.

Тема фестиваля «Stand Up Comedy». Поэтому Екатерина предложила проект, в котором дети от 14 до 18 лет смогут попробовать себя в роли комиков, а в этом им будут помогать волонтёры, КВНщики и педагоги.

Сейчас Екатерина вместе со своей командой готовят программу, с которой посетят 12 детских домов Кузбасса. Почти 500 детей попробуют себя в роли ораторов. Проект начнётся в октябре и продлится до декабря. Возможно, после посещения детских домов смех станет для подростков, если не профессией, то надёжным спутником и помощником при преодолении жизненных трудностей.

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