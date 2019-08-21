Первый за полвека: в Новом Городе Беловского района заканчивают капитальный ремонт школы

Фасад строители уже обновили, завершают работы на кровле здания и внутреннюю отделку.

Более 50 лет и ни одного капитального ремонта. Но совсем скоро ученики будут получать знания в абсолютно обновлённом здании. Это стало возможным благодаря областному проекту «Моя новая школа». Ежегодно в Кузбассе по инициативе Сергея Цивилева будет отремонтировано 12 образовательных учреждений. Так, в школе Нового Городка полностью преобразят два корпуса из трёх. Пока работы ведутся на здании по улице Гражданской. Здесь уже ничего не напоминает о старом фасаде и прохудившейся крыше. Параллельно ремонт идет и внутри здания. Новых кабинетов не добавят, но изменят до неузнаваемости старые классы.

Времени у строителей мало: должны успеть до окончания первой четверти. А пока школьники с 5 по 11 классы будут учиться в корпусе на улице Киевской. Но и в нём предстоит сделать капитальный ремонт, но после того, как введут в эксплуатацию школу на Гражданской.

На финальной стадии реконструкции самый первый корпус. В нем получают знания ученики начальных классов. В планах местной администрации привести в порядок и его.