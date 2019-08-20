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Навстречу 300-летию Кузбасса: в Новокузнецке прошел областной детский шахматный фестиваль, посвящённый предстоящему юбилею региона

Навстречу 300-летию Кузбасса: в Новокузнецке прошел областной детский шахматный фестиваль, посвящённый предстоящему юбилею региона

Дать старт шахматным баталиям приехал один из самых титулованных российских шахматистов, двенадцатикратный чемпион мира Анатолий Карпов, который в конце в течение 10 лет удерживал у себя мировую шахматную корону. Чемпиону дойти до сцены не дали — он сразу принялся раздавать автографы и фотографироваться с юными шахматистами и их родителями. И он, кстати, сам не остался без подарка — ветеран спортивной журналистики и шахмат из Прокопьевска Павел Зорин вручил Карпову свою книгу. Посетил шахматный фестиваль и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Вместе с Анатолием Карповым они поприветствовали участников и отметили значимость занятий шахматами.

Юные шахматисты, представляющие образовательные организации Новокузнецка, Кемерова, Междуреченска, Прокопьевска, Калтана, Осинников, а также Новокузнецкого и Прокопьевского районов были поделены на команды по 6 человек. Играли по олимпийской системе — на вылет.

Все участники сыграли в три круга. В конце остались 11 команд, которые и были объявлены победителями. Анатолий Карпов вручал кубки, медали и фотографировался с ребятами. Он отметил, что Кузбасская шахматная федерация в России среди лидеров. И такой масштабный фестиваль — показатель ее активности.

Шахматный фестиваль завершился. Ребята получили много положительных эмоций от общения с чемпионом мира. А совсем скоро в области состоится празднование уже традиционного Всекузбасского дня шахмат.

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