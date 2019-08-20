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Чудо для Евы. Кузбассовцы продолжают собирать средства на дорогостоящее лечение девочки

Чудо для Евы. Кузбассовцы продолжают собирать средства на дорогостоящее лечение девочки

Жизнь одной и семей Кемерова круто изменилась с февраля этого года. Термин «нейробластома» стал для семьи Грабовских точкой отсчёта в борьбе за жизнь их двухлетней дочери. С рождения Ева была обычным, вполне здоровым ребенком. В полтора года её начали беспокоить периодические рвота и диарея. Врачи долгое время не могли определить причины. Результаты обследования в Новокузнецке — как гром среди ясного неба.

2 курса химиотерапии провели в Новокузнецке, 2- в Москве. На операцию по удалению опухоли решились немецкие врачи в Мюнхене. И 95% опухоли им удалось удалить. Стоимость операции — 28 000 евро.

Стоимость всего лечения — порядка 325 000 евро, что в переводе на рубли составляет около 24 миллионов. Таких денег у кузбасской семьи нет. Операцию нужно делать как можно скорее. Еву готовы принять 22 августа. На сегодняшней день при участии фондов и неравнодушных людей собрано около 10 миллионов рублей, но этих средств пока недостаточно. О борьбе за жизнь в семье Гробовских узнали в правительстве региона. Губернатор Сергей Цивилев встретится с родителями Евы в Москве, чтобы обсудить возможность помощи.

Помочь Еве можете и вы. Информация доступна в социальных сетях по хештегу #чудодляевы. Ссылки размещены и в наших социальных сетях.

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