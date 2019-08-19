Возвращение былой славы: в Прокопьевске прошёл масштабный мотокросс

Под знаком восстановления и развития мотоспорта в Кузбассе прошли соревнования в Прокопьевске, где на одной из самых интересных и сложных кроссовых трасс своё мастерство показывали 150 спортсменов из двадцати городов страны.

Мотокросс — зрелищен и красив, в чём еще раз убедились болельщики и почётные гости, среди которых губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и известный байкер Александр Залдастанов по прозвищу Хирург.

Проведение соревнования в Прокопьевске вызвало огромный интерес и стало большим праздником мотоспорта. На торжественном открытии много говорили о восстановлении былой славы видов спорта, связанных с мотоциклами. И то, что сам губернатор и гости прибыли на трассу на своих железных конях, подчеркивало, что при такой поддержке спорт будет развиваться.

На трассу готовились выйти спортсмены в разных классах мотоциклов. От 6 до 80 лет — возраст участников. Именно на эту преемственность обратил внимание губернатор, который отметил, что у нас есть резервы и условия для проведения тренировок и соревнований.

Победители и призеры соревнований получили специальные награды. В каждом классе были свои лидеры, среди них кемеровчанин Андрей Сафонов и прокопчанин Сергей Яценков.