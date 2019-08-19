Терапия эмоциями: в Кемерове прошёл летний пикник для детей с ограниченными возможностями здоровья

Праздник организован по инициативе совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Проект поддержал благотворительный фонд «Доброе дело».

Шоу мыльных пузырей, настоящие химические опыты, концерт, чаепитие — летний пикник успел подарить детям те самые эмоции, которых не может быть много. 25 семей получили подарки от организаторов, которые особенно актуальны накануне 1 сентября.

Все дети, которые были на празднике, проходят реабилитацию в кемеровском центре «Фламинго». Социальная и эмоциональная терапия по силе своего эффекта не уступает упражнениям и лечению, которое ребята проходят ежедневно дома и в центре.

Летний пикник — событие, которое очень важно для особенных детей. Это праздник, где есть положительные эмоции, которые лечат не хуже лекарств и терапии.