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Другие новости 19.08.2019

Информационная картина дня в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Информационная картина дня в традиционной рубрике «Это обсуждают»

В регионе инспекторы по маломерным судам МЧС России продолжают закрывать популярные у кузбассовцев места отдыха у воды. Так, сезон закончился у 12 мест околоводного отдыха, в их числе – 4 пляжа и 8 прибрежных зон. Также рейды коснутся и судовладельцев. Им напомнят о правилах движения на водных объектах и необходимости государственной регистрации маломерных судов. Напомним, в этом году судоходный сезон в Кузбассе завершится 27 октября.

«По нашим дорогам только на таких колесах», — так пишет автор этого фото. Пользователь сети поделился фотографией автомобиля с несоразмерно большими шинами. Транспорт был замечен на проспекте Шахтёров города Кемерово.

Кемеровчане оценили новый дизайн кинотеатра «Аврора». Накануне горожане поделились снимками с места событий. Теперь в социальных сетях обсуждают разительные перемены в облике кинотеатра. Кто-то в новом дизайне видит изображение города, неба и облаков, а некоторые комментаторы высказались неодобрительно. Напомним, обновлённый комплекс планируют открыть уже в этом году.

Ещё одна знаменитость даст концерт в Кузбассе. В областной столице выступит Олег Газманов. Об этом певец сообщил в социальных сетях. Напомним, ранее сообщалось, что на кемеровской сцене выступят  Анна Седакова и Дмитрий Маликов.

Дождливая неделя ожидает кузбассовцев. По информации кемеровского Гидрометцентра, во вторник днём ожидается +16,+21ºС. Возможны дожи и грозы, в горных районах — сильные дожди. Ночью температура +5,+10ºС, возможен туман. Ветер северо-западный с порывами до 14 м/с. Такая погода продержится до конца недели. Также вчера утром специалисты Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра зафиксировали землетрясение в Кузбассе. Подземный толчок был недалеко от Междуреченска. Магнитуда — 3,4 балла. Связано землетрясение с интенсивными горными работами.

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