Снизить смертность от рака на четверть: в Кузбассе реализуется региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Паспорт кузбасской программы подписал Сергей Цивилев. А накануне губернатор нанёс визит в новокузнецкий онкодиспансер, чтобы на месте оценить текущую ситуацию.

Две с половиной сотни пациентов, нуждающихся в помощи каждый день. Привычные реалии новокузнецкого онкодиспансера. В год — это тысячи больных раком со всего юга Кузбасса. Задача одна — качественный прорыв. И первые успехи на этом поприще уже есть.

Как отмечает главврач новокузнецкого онкологического диспансера Виктор Луценко, уже снизилась летальность в стационаре. На данный момент эта цифра составляет 238 человек на 100 тысяч населения. Ближайшие планы — снизить до 185.

Повод для гордости и основания для надежд медикам даёт региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Согласно ему онкологическая служба Кузбасса получила в этом году больше ста единиц оборудования на сумму почти в полмиллиарда рублей. В целом, до 2024-го года в регионе планируют полностью обновить материальную базу.

Глава региона Сергей Цивилев напомнил, что в Кузбассе работает научно-образовательный центр, имеющий наработки, в том числе, и в области онкологии. И они должны без проволочек применяться на практике. Медики, в свою очередь, отмечают — несмотря на все трудности, кузбасская онкослужба и сейчас далеко не аутсайдер на фоне соседей. Но этого мало. Цель — войти, как минимум, в пятёрку лучших по стране.