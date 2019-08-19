Экономия времени и безопасность: в Кузбассе ввели в эксплуатацию автомагистраль Кемерово — Ленинск-Кузнецкий

Подобных автомагистралей, по которым можно передвигаться со скоростью 130 км/ч, в России достаточно мало — порядка 8% от общего числа дорог. Потребность в строительстве нашего, кузбасского, автобана назрела достаточно давно. Дорога соединит два крупнейших города региона — Кемерово и Новокузнецк.

О том, что Кузбассу нужна дорога первой категории впервые заговорили ещё в прошлом веке. В 1968 году было принято решение о строительстве магистрали, с четырьмя полосами движения, между Ленинском-Кузнецким и Новокузнецком. Работы начались в 1971-ом году. Спустя четверть века, в 1996-ом, было открыто сквозное движение на протяжении 125 километров. До областного центра по привычной на той момент «узкоколейке», автомобильной дороги на две полосы, оставалось порядка 80 километров и, в среднем, полтора часа езды.

Исправить ситуацию решили в веке 21-ом. Работы по завершению строительства третьего, финального, участка начались после волевого решения губернатора. Сергей Цивилев смог убедить правительство России о выделении дополнительных средств из федерального бюджета. В общей сложности, с учётом финансирования всех уровней, стоимость построенной автомагистрали составила более 21 млрд. рублей. При этом, по словам главы региона, новая дорога лишь часть больших транспортных изменений в Кузбассе.

В роли одного из главных экзаменаторов новой магистрали выступил Александр Залдастанов. Президент столичного клуба «Ночные волки» вместе с Сергеем Цивилевым отправился в мотопробег, который стартовал в областном центре и связал два крупнейших города региона.

Уже сегодня каждый водитель может оценить работу дорожников и не только. С начала лета специалистам помогали стройотряды со всего сибирского федерального округа. Теперь, благодаря всеобщим усилиям, автомагистраль, единственная за Уралом, открывает новые возможности в развитии региона.