Талантливые и перспективные — в Кузбассе выбирают лучшего работника в сфере молодёжной политики

Активисты, неравнодушные люди, идейные вдохновители, способные организовать творческий конкурс, спортивные соревнования или зажечь единомышленников на большую благотворительную акцию. Всё это они — руководители и специалисты по работе с молодёжью. В финале регионального этапа десять победителей заочных конкурсов из Юрги, Белова, Берёзовского, Полысаева, Кемерова и Промышленновского района вступили в борьбу за звание лучшего в своей профессии.

Задача конкурсантов: успешно пройти тестирование, блеснуть в решении профессиональных кейсов и защитить личный план развития на ближайший год.

Глобальная задача конкурса — выявить талантливых и перспективных молодёжных лидеров, способных разработать и реализовать проект регионального масштаба. Таких событий и мероприятий в Кузбассе, который готовится отметить 300-летний юбилей, запланировано немало.

Конкурсные испытания завершатся 16 августа в рамках 55-й профильной смены актива детско-юношеских объединений Кузбасса «Республика беспокойных сердец». В октябре молодёжные лидеры региона станут участниками заочного отборочного тура Всероссийского конкурса. На ноябрь назначен очный этап, где развернётся борьба за звание «Лучшего работника сферы государственной молодёжной политики» уже на федеральном уровне.