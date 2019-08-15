СТС-Кузбасс
СТС Кузбасс Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Другие новости 15.08.2019

Талантливые и перспективные — в Кузбассе выбирают лучшего работника в сфере молодёжной политики

Война любви не приговор: в Кемерове появился новый арт-объект

Активисты, неравнодушные люди, идейные вдохновители, способные организовать творческий конкурс, спортивные соревнования или зажечь единомышленников на большую благотворительную акцию. Всё это они — руководители и специалисты по работе с молодёжью. В финале регионального этапа десять победителей заочных конкурсов из Юрги, Белова, Берёзовского, Полысаева, Кемерова и Промышленновского района вступили в борьбу за звание лучшего в своей профессии.

Задача конкурсантов: успешно пройти тестирование, блеснуть в решении профессиональных кейсов и защитить личный план развития на ближайший год.

Глобальная задача конкурса — выявить талантливых и перспективных молодёжных лидеров, способных разработать и реализовать проект регионального масштаба. Таких событий и мероприятий в Кузбассе, который готовится отметить 300-летний юбилей, запланировано немало.

Конкурсные испытания завершатся 16 августа в рамках 55-й профильной смены актива детско-юношеских объединений Кузбасса «Республика беспокойных сердец». В октябре молодёжные лидеры региона станут участниками заочного отборочного тура Всероссийского конкурса. На ноябрь назначен очный этап, где развернётся борьба за звание «Лучшего работника сферы государственной молодёжной политики» уже на федеральном уровне.

Оставить комментарий

﻿

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Кузбассе открылась 55 смена школы актива «Республика Беспокойных Сердец»
22-летний музыкант из Кузбасса стал призёром международного конкурса в Майами
Первый в областной столице и Кузбассе аквапарк появился на территории базы отдыха «Березово»
В Кемерове чемпионат России по парашютному спорту завершился фестивалем «НЕБОФЕСТ»
В Кузбассе продолжается первенство по парашютному спорту

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Самые интересные новости прошедшего дня в рубрике «Это обсуждают»

15-08-2019

Отстоять титул. Волейбольный клуб «Кузбасс» готовится к открытию сезона
Самые интересные новости прошедшего дня в рубрике «Это обсуждают»

15-08-2019

Эксперт из Москвы научил кемеровчан заваривать чай
Самые интересные новости прошедшего дня в рубрике «Это обсуждают»

15-08-2019

Самые интересные новости прошедшего дня в рубрике «Это обсуждают»
Разработать и скорректировать программу развития. В Новокузнецке стартовала стратегическая сессия «Моногорода 2024:нацпроекты»

15-08-2019

Разработать и скорректировать программу развития. В Новокузнецке стартовала стратегическая сессия «Моногорода 2024:нацпроекты»
Война любви не приговор: в Кемерове появился новый арт-объект

15-08-2019

Талантливые и перспективные — в Кузбассе выбирают лучшего работника в сфере молодёжной политики
Война любви не приговор: в Кемерове появился новый арт-объект

15-08-2019

Война любви не приговор: в Кемерове появился новый арт-объект