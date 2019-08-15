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Другие новости 15.08.2019

Разработать и скорректировать программу развития. В Новокузнецке стартовала стратегическая сессия «Моногорода 2024:нацпроекты»

Разработать и скорректировать программу развития. В Новокузнецке стартовала стратегическая сессия «Моногорода 2024:нацпроекты»

Её участники — представители 46-ти моногородов из 17-ти регионов страны. Организатором форума выступили правительство Кузбасса, минэкономразвития и фонд развития моногородов.

В центре внимания — 10 национальных проектов, общая сумма инвестиций по которым составляет 300 миллиардов рублей. Серьёзный повод включиться в работу. На встрече отметили — инвесторы, развивающие экономику моногородов, получат новые меры поддержки: льготные лизинг и займы для проектов государственно-частного партнёрства, возможность рефинансирования кредитов для бизнеса. Льготы планируется включить в новую государственную программу.

Один из ключевых факторов ухода от монозависимости на сегодня — получение статуса территории опережающего социально-экономического развития. В числе российских лидеров в этой сфере на форуме назвали Новокузнецк. В городе сегодня уже работают 32 резидента ТОСЭР и ещё 8 готовятся составить им компанию. Рост инвестиций за полтора года — в полтора раза.

Наступает на пятки южной столице Кузбасса Прокопьевск. И хотя там всего 8 резидентов — это уже результат. Ведь, учитывая близость Новокузнецка, были опасения, что местный бизнес предпочтёт развиваться на более крупной площадке. Но оказалось, и в шахтёрском городе нашлось поле для реализации новых идей.

Между тем, уже через год, осенью 2020-го, изменятся критерии самого понятия «моногород». А, соответственно, ряд нынешних территорий этот статус потеряют. Зато получат возможность претендовать на него те города, которые сейчас остаются вне проекта. Хотя именно Кузбасса, отмечают эксперты, последнее касается в меньшей степени. Приставку «моно» и так имеют 24 городских округа и поселения — за исключением областной столицы.

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