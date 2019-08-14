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Другие новости 14.08.2019

Готовь сани летом: в Мысках котельные готовятся к началу отопительного сезона

Изоляция трубопроводов, промывка отопительных систем, наладка и регулировка оборудования — неспешно, с толком и расстановкой ведётся подготовка к отопительному периоду. В течение всего лета коммунальщики готовились к новому отопительному сезону: частные заявки и плановый ремонт производили управляющие компании. Приводили в порядок батареи в многоквартирных домах, по необходимости их меняли. Утепляли чердаки, заделывали межпанельные швы домов. Ведется работа и в городских котельных. 
Уже после всех ремонтных работ на склад котельной завезут уголь. Все теплоснабжающие предприятия города планируют начать отопительный сезон 15-го сентября. Конечно, если погода не внесёт свои коррективы. В первую очередь тепло дадут в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения. Параллельно коммунальщики начнут подключать к теплу и жилые дома.

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