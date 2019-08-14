Информационная картина дня в традиционной рубрике «Это обсуждают»

С 1 по 30 августа в рамках Всероссийской переписи населения в Кузбассе работают регистраторы. Они сверяют списки адресов, уточняют численность населения и границы населённых пунктов. Эти подготовительные работы должны помочь при проведении переписи, которая пройдёт в 2020 году.

Житель Белова получил реальный срок за пару минут вождения автомобиля. Он решил доехать на своей машине до магазина, расположенного в пяти минутах ходьбы от дома. Ошибкой стало то, что за руль он сел пьяным. Сотрудники ГИБДД, задержавшие водителя, выяснили, ранее он уже дважды привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. В итоге мужчину приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

5 дней без горячей воды. С 20 по 25 августа в Новокузнецке оставят без горячей воды потребителей Центральной ТЭЦ — это жители Центрального и Куйбышевского районов. Причина — ежегодные традиционные мероприятия на магистральном газопроводе. Ранее, когда станцию в период, так называемой, «газовой паузы» переводили на угольно-мазутную смесь, город стоял в копоти. С этого года работы организовывают по новому принципу. Также в период паузы проведут гидравлические испытания трубопровода. Это позволит войти в отопительный сезон более подготовленными.

ЮИДовцы с плакатами вышли на дороги Калтана. Ребятами вместе с сотрудниками ДПС напомнили водителям — на проезжей части надо быть предельно внимательными, особенно в преддверии начала учебного года, так как за летние каникулы многие дети забывают о правилах безопасного поведения на проезжей части.