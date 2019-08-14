Механический аппарат с биологически обратной связью: новое лечебное оборудование поступило в столицу Кузбасса.

В областном кардиодиспансере появился механический аппарат с биологически обратной связью. Благодаря ему врачи восстанавливают пациентов, перенесших инсульт. Они задают определенные параметры, нажимают старт и механизм начинает двигать, например, руку человека. При желании пациент может применять силу и таким образом восстанавливать свои функции.

Кардиодиспансер в Кемерове — это не только больница, но и крупнейший научный центр региона. Поэтому и новое оборудование появилось здесь не случайно. Оно повысит качество лечения и реабилитацию пациентов с заболеваниями сердца и сосудов.

Также в учреждение поступил новый аппарат УЗИ экспертного класса. Тромбы, пороки сердца, увеличение тканей человека — он диагностирует самые сложные патологии. Подъемник с электроприводом приобрели в отделение реанимации и интенсивной терапии для тяжёлых больных с ограничениями движений и лишним весом. А в операционной появился контрпульсатор — он снижает нагрузку на сердце во время длительных операций.

Всё оборудование приобрели по национальному проекту «Здравоохранение». Стоимость — 12 миллионов рублей. Но это только начало большой модернизации кузбасского здравоохранения.

До конца года из федерального бюджета всего будет выделено 300 миллионов на оснащение кузбасских медицинских учреждений. Это значительно повысит оперативность, качество обследований и лечения жителей, а также поднимет науку и квалификацию врачей на новый уровень.