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Другие новости 14.08.2019

В Президентском кадетском училище откроют филиал Президентской библиотеке

Сергей Цивилев посетил строительную площадку Президентского кадетского училища. Уже в сентябре учреждение готовится принять в новеньких аудиториях первых курсантов. Кроме учебных классов ребят ждёт читальный зал — филиал Президентской библиотеки. Сергей Цивилев принял решение подарить более 2,5 тысяч печатных экземпляров художественной и научной литературы для воспитанников кузбасской кадетки. По мнению губернатора, училище должно стать центром притяжения школьников и педагогов всего региона.

Воспитанники президентского училища в этом читальном зале смогут знакомиться с цифровыми копиями печатных изданий, архивных и официальных документов, карт, музейных объектов. В том числе- в формате в 3D.

Напомним, фамилии ребят, успешно прошедших вступительные испытания в кузбасское Президентское кадетское училище, стали известны 12 августа.

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