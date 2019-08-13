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Другие новости 13.08.2019

В Юрге прошла военно-патриотическая «Гонка Сибиряков»

Мероприятие посвятили сразу нескольким событиям. 300-летию Кузбасса, 70-летию Юрги, Дню шахтёра и физкультурника. Подробности далее.

Гонки в Сибири уже традиция. С каждым годом растёт количество участников. Так, в первом забеге, который прошёл ещё в 2015 году, стартовало 400 человек. Нынче — почти полторы тысячи спортсменов: 125 взрослых и 32 детских команды из Юрги, Кемерова, Полысаева, Белова, Мариинска, а также других городов ,районов Кузбасса и соседних регионов.

Команды разделили на четыре категории: «военные», «мужчины», «женщины» и «смешанные». 38 испытаний. Половина из них — водные. Как новичкам, так и опытным спортсменам, в первую очередь, помогала поддержка товарищей.

Рукоходы, брод по реке, бег по пересеченной местности, преграды из досок и бревен. Мокрые и грязные, но счастливые. Проигравших здесь не было. Свой заслуженный приз получила абсолютно каждая команда. Но это — совсем ничто в сравнении со сплоченностью и дружбой, которая, благодаря «Гонкам Сибири», лишь окрепла.

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