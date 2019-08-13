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Другие новости 13.08.2019

Самые интересные новости за день в традиционной рубрике «Это обсуждают»

В жесткой аварии на трассе Ленинск-Кузнецкий — Новосибирск погибла женщина. Несчастный случай произошёл сегодня утром. По предварительной версии, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной. Пассажирка скончалась на месте.

Пришел за продуктами — ушёл с телефоном. В Междуреченске мужчина украл мобильное устройство у продавца магазина.

Как отметили в отделе МВД России по Междуреченску, по записям камер видеонаблюдения в магазине полицейские увидели, как один из покупателей совершил хищение телефона. В тот же день подозреваемые был установлен и задержан. Им оказался 42-летний междуреченец. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что хотел оставить телефон для личного пользования.

Ещё одного мошенника задержали в Кемерове. Представляясь сотрудником ГИБДД, он предлагал помощь горожанам за вознаграждение. За необходимые справки кемеровчане заплатили мужчине в общей сложности 120 тысяч рублей.

Министерство обороны России опубликовало список зачисленных в президентское кадетское училище. Приказ подписал Сергей Шойгу. Знания будут получать 360 ребят — ученики 5,6 и 7 классов.

В Калтане подошла к концу акция «Гуманитарный уголь». Помощь получили 155 семей .А всего с начала года участие в благотворительной акции приняли более 6 тысяч кузбасских семей.

В Мысках спортивный праздник посвятили Дню физкультурника. Мысковчане принимали участие в турнирах по футболу, стритболу, легкой атлетике. Более двухсот любителей активного образа жизни не только соревновались, но и, конечно же, общались. Делились планами на спортивное будущее.

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