Экологически чистый электробус вышел на маршрут в Кемерове

Экологически чистый, комфортный, вместительный. Таким должен быть общественный транспорт будущего. В ближайший месяц электробус «Volgabus» будет проходить тест-драйв в областном центре. До этого машина уже участвовала в подобных испытаниях в разных городах России: к примеру, Липецке и Санкт-Петербурге. В Кемерово электробус приехал из Владивостока.

Из пункта «А» в пункт «Б» электробус способен доставить больше 100 пассажиров. Экологически чистое путешествие может составить до 240 км. А чтобы восполнить заряд батареи, достаточно шестичасовой ночной подзарядки. Маршрут от Лесной Поляны до Ленинского района Кемерова выбран неслучайно. Рельеф местности -сменяющие друг друга спуски и подъёмы- будут давать аккумуляторам электробуса подзаряжаться в пути динамически.

Ещё одна важная функция. данный автобус специально оборудован кнопкой вызова водителя для людей с ограниченными физическими возможностями.

Оценки электрическому «волжанину» должны поставить не только технологи завода-изготовителя, которые ежедневно будут контролировать «самочувствие» электробуса, но и пассажиры, которым предлагают оценить новую модель городского общественного транспорта со своей стороны. Предполагается, что электробус будет совершать до 20 рейсов в день.