Жительница Кузбасса стала одним из победителей грантового конкурса форума «Таврида»

Итоги конкурса подвели 10 августа в рамках закрытия 12 смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Мероприятие проходило в Крыму. Всего было подано 46 заявок. Победителями стали 14 человек, среди которых Екатерина Косова, представлявшая Кемеровскую область. Её проект — «Смех в каждом сердце» — выиграл грант в 250 тыс. рублей.

Профилактический проект «Смех в каждом сердце» — это программа, направленная на социализацию воспитанников, ослабление социального неравенства, зарождения конфликтных ситуаций и девиантного поведения в детских домах и реабилитационных центрах. В рамках ее реализации за октябрь – декабрь этого года планируется провести интерактивно-развлекательные мероприятия в 12 детских домах. Предполагается охватить 480 человек.

«Я очень рада, что мой проект оценили эксперты форума и теперь я смогу его реализовать», – поделилась впечатлениями от победы Екатерина.

Девушке 25 лет. В Кемерове она является организатором поездок в детские дома с творческой программой.