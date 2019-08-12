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Другие новости 12.08.2019

В Кемерове чемпионат России по парашютному спорту завершился фестивалем «НЕБОФЕСТ»

Для гостей была подготовлена обширная программа. Рестораны города устроили фуд-шоу и провели кулинарные мастер-классы. Любители уличного искусства побывали на граффити-фестивале. Также  здесь прошли показательные выступления акробатов на полотнах и спортивных батутов. Спортивные танцы, йога, турниры по шахматам, шашкам и мини-футболу… По словам организаторов, в атмосферу праздника окунулось более 20 тысяч человек.

Участники соревнований оспаривали медали чемпионата. В финале — прыжки с парашютом на точность приземления. Спортсмены боролись за каждый сантиметр. Показать нулевой результат удалось не всем.

На турнир приехало более 300 спортсменов со всей страны. Они разыграли награды в 7 направлениях парашютного спорта. Но победа это не главное. Для каждого из них парашютный спорт- это жизнь, которой они отдают все свои силы, энергию, азарт.

Самые активные зрители могли не только поболеть за спортсменов, но и на мгновение почувствовать себя настоящими спортсменами. Для них были организованы мастер-классы по укладке спортивного парашюта, «прыжки» в очках VR-реальности, а также с парашютом в тандеме с инструктором.

На достигнутых результатах организаторы решили не останавливаться. Уже в следующем году планируется проведение международных соревнований — не менее зрелищных и не менее значимых. Место встречи — Кузбасс, аэродром «Кемерово-Северный».

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