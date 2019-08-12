В Кемерове чемпионат России по парашютному спорту завершился фестивалем «НЕБОФЕСТ»

Для гостей
была подготовлена обширная программа. Рестораны города устроили фуд-шоу и
провели кулинарные мастер-классы. Любители уличного искусства побывали на граффити-фестивале.
Также здесь прошли показательные
выступления акробатов на полотнах и спортивных батутов. Спортивные танцы, йога,
турниры по шахматам, шашкам и мини-футболу… По словам организаторов, в
атмосферу праздника окунулось более 20 тысяч человек.
Участники соревнований
оспаривали медали чемпионата. В финале — прыжки с парашютом на точность
приземления. Спортсмены боролись за каждый сантиметр. Показать нулевой
результат удалось не всем.
На турнир приехало более 300 спортсменов со всей страны. Они разыграли награды в 7 направлениях парашютного спорта. Но победа это не главное. Для каждого из них парашютный спорт- это жизнь, которой они отдают все свои силы, энергию, азарт.
Самые
активные зрители могли не только поболеть за спортсменов, но и на мгновение
почувствовать себя настоящими спортсменами. Для них были организованы
мастер-классы по укладке спортивного парашюта, «прыжки» в очках VR-реальности,
а также с парашютом в тандеме с инструктором.
На достигнутых результатах организаторы решили не останавливаться. Уже в следующем году планируется проведение международных соревнований — не менее зрелищных и не менее значимых. Место встречи — Кузбасс, аэродром «Кемерово-Северный».