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Другие новости 12.08.2019

В Кузбассе прошёл фестиваль оперной музыки под открытым небом«Симфоночь»

Партер у самой кромки воды, берег реки – большой зрительный зал, в качестве балкона — смотровая площадка у часовни в честь Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия. «Симфоночь» – уникальный проект, посвященный 300-летию Кузбасса, собрал в Яшкинском районе более двух тысяч зрителей.

Произведения Чайковского, Верди, Россини, Бизе, Хачатуряна. Двухчасовой концерт Губернаторского симфонического оркестра, солистов филармонии. В числе особых гостей звезды оперной сцены Ирина Долженко, Ксения Дежнёва, Евгений Кунгуров.


Необычный формат отметили не только исполнители, но и зрители. В их числе, как любители классической музыки, так и случайные посетители, которые не смогли пройти мимо грандиозного культурного события Кузбасса. Во второй части программы их ждала встреча с популярным итальянским певцом Томасом Грациозо.

Партер у самой кромки воды, берег реки – большой зрительный зал, в качестве балкона — смотровая площадка у часовни в честь Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия. «Симфоночь» – уникальный проект, посвященный 300-летию Кузбасса, собрал в Яшкинском районе более двух тысяч зрителей.

Произведения Чайковского, Верди, Россини, Бизе, Хачатуряна. Двухчасовой концерт Губернаторского симфонического оркестра, солистов филармонии. В числе особых гостей звезды оперной сцены Ирина Долженко, Ксения Дежнёва, Евгений Кунгуров.


Необычный формат отметили не только исполнители, но и зрители. В их числе, как любители классической музыки, так и случайные посетители, которые не смогли пройти мимо грандиозного культурного события Кузбасса. Во второй части программы их ждала встреча с популярным итальянским певцом Томасом Грациозо.

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