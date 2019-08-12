В Белове откроется интернет-выставка работ детей-инвалидов «Я украшаю мир»

На это городской центр социальной помощи семье и детям получил грант в размере 70 тысяч рублей.

Яркие фоторамки, аппликации, рисунки. Теперь комнаты детей с ограниченными возможностями здоровья наполнены разноцветными поделками ручной работы. Арт-мастерская на дому помогает им раскрыть свои безграничные таланты. У Ромы Михайлова — ДЦП, передвигается только на коляске. Он готовится представить на выставке как можно больше своих работ. Рома – начинающий блогер. В своем аккаунте делится с подписчиками фотографиями поделок и креативными технологиями.



Граттаж, декупаж, айрис фолдинг — различные современные техники творчества для детей придумывает инспектор по труду. Каждый раз ребята знакомятся с новыми видами материалов, форм, цветов. Работают не только по написанной программе. Каждый может найти идею для творчества самостоятельно.

Артём Зиновьев не складывает поделки в стол, а дарит их родственникам. У мальчика генетическое заболевание, хрупкость костей. Он дорожит каждой своей работой, ведь все для него особенные. Артём не только творческий ребенок. Его портфолио наполнено грамотами за спортивные достижения и множество медалей за первые и вторые места в игре бочче. Мальчик к каждой своей работе подходит ответственно. Например, к созданию облака с разноцветным дождем.



Сейчас уже заканчивается подготовка к первой интернет-выставке «Страна фантазий». А уже в ноябре специалисты Центра социальной помощи семье и детям оформят выставку в беловском музейно-выставочном центре «Вернисаж».