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Другие новости 12.08.2019

В кемеровской цифровой школе начали подготовку к предстоящему учебному году

Марина Краюшкина работает в цифровой школе 36 учителем математики с момента её открытия. Сначала -по совместительству, а позже перешла на основное место работы. Сейчас у неё под рукой, кроме компьютера и сенсорной доски, мобильные кабинеты для сдачи тестов, современное оборудование для лабораторных работ, 3D-принтер и многое другое. Тем не менее, про обычную доску и мел учитель тоже не забывает.

Математика не единственный предмет, который пользуется популярностью среди школьников. Отбоя нет от дополнительных занятий по географии. Кроме обычных лабораторных, преподаватель сам ездит со школьниками по области, чтобы познакомить их с природой и культурой коренных народов. В этом году дети увидят еще одно новшество школы — собственную метеостанцию. С её помощью можно почувствовать себя настоящим метеорологом.

Даже во время каникул дети приходят, чтобы позаниматься с учителями. Подготовка к ЕГЭ начинается задолго до выпускных экзаменов. Например, сдать физику с каждым годом сложнее, поэтому и времени на подготовку требуется больше.

С помощью цифровых технологий видно, как взаимосвязаны между собой сразу несколько предметов: математические формулы с физическими явлениями и информатикой. С таким подходом заинтересованность и активность детей в обучении повышается, а значит и знания становятся реальными, а не только цифровыми.

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