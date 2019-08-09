В областной столице отмечается день физкультурника

В прошлом дворовая забава — баскетбол три-на-три — перерос свои первоначальные рамки и стал самостоятельным. Поклонников у него много. Это ещё раз подтвердил турнир, прошедший в Кемерове. На него приехали представители их разных городов Кузбасса. И у каждого щита с баскетбольным кольцом было жарко. Команды, образованные спонтанно или давно играющие вместе, показывали характер и красивые комбинации.



На площадках в этот день были и юношеские и даже взрослые команды, которые часто можно увидеть во дворах многоэтажек. Но к игре они отнеслись серьезно и сражались до последнего.



Турнир на центральной площади Кемерова завершился. Победители получили кубки и медали. А на площадках продолжили свои баталии любители уличного баскетбола.



