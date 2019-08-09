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Другие новости 09.08.2019

Знатоки строительной тематики поучаствовали в интеллектуальной игре «Лига первых»

Минута на размышление. Следующийвопрос. Мозговая активность на “Лиге первых” зашкаливает. Ежегодная игра от журнала «Bellissimo» снова собрала всех вместе. Она стала настолько популярной, что этот сезон претендует на звание самого масштабного по количеству участников.

На этот раз интеллектуальная игра приурочена ко дню строителя. В зале собрались команды, которые готовы ответить на любые вопросы, если не правильно, так с юмором. Но популярный глянец удивляет своих гостей и читателей не только яркими мероприятиями и новыми выпусками. К 300-летию Кузбасса готовится выпуск в свет книга «История семьи — история Кузбасса» о событиях жизни, мыслях жителей региона.

Если есть желание присоединиться к мозговому штурму и забрать победу на следующей интеллектуальной игре «Лига первых», необходимо собрать команду от 4-х до 12-ти человек, либо стать частью одной из уже собранных команд.

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