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Другие новости 09.08.2019

22-летний музыкант из Кузбасса стал призёром международного конкурса в Майами

Сергей Перелехов — лауреат более 40 областных, всероссийских и международных конкурсов, в том числе конкурса «Молодые дарования России», дважды обладатель первой премии Дельфийских игр и призёр 2019 года международного конкурса гитаристов, который состоялся в США.  Сергей- единственный музыкант, предстовлявший на нём Россию. В итоге: 3 место среди 15 лучших из разных уголков планеты.

Отправив видео своего исполнения на отборочный тур, Сергей был несказанно рад вернувшемуся приглашению. Далее подготовка, мучительное оформление визы… Но результат превзошел все ожидания.

Сергей Перелехов обычный парень родом из Кемерова пришел в музыку благодаря семье, где её любят. Родители отдали сначала старшего брата на обучение, а когда Сережа подрос до 6 лет, привели и его. Только, со стойким напутствием брата, — на класс гитары. Все 10 лет обучения Сергея Перелехова прошли в кемеровской музыкальной школе № 69 у одного преподавателя — Николая Алексеевича Фурманова, который сразу в маленьком мальчике увидел большой потенциал. Много конкурсов пройдено бок о бок, затею с американским, преподаватель также поддержал, надеясь, что профессионалы оценят оригинальность исполнения.


Сергей не прячет свой талант и с удовольствием принимает приглашения выступить. Недавно его исполнением насладились слушатели радио «Кузбасс FM».

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