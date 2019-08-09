В Новокузнецке стартовал второй этап конкурса «Кузбасс объединяет нас»

В городском этапе конкурса подано 95 заявок в 7 номинациях. Больше всего претендентов на звание «Двор образцового содержания». В одном из дворов- участников побывала съёмочная группа.

Этот двор красив в любую погоду. Даже когда дождь старается загнать тебя куда-нибудь под крышу, хочется успеть разглядеть еще что-нибудь в этом цветочном изобилии. Здесь что ни шаг — то сюрприз. То наткнешься на пару свинок, то на рыжего кота, который уже отведал рыбу, а тут вы помешали ему за мышь взяться. Сейчас даже трудно представить, что раньше здесь не было ничего, кроме высокой травы. Устав от нее, жители 102 дома взялись за преображение.



Одним из первых здесь обосновался ослик. Дальше число обитателей палисадника только прибывало. Жители многоэтажки, которые когда-то трудились на одной шахте, теперь объединились идеей сделать свой двор краше.



Три года назад житель одного из домов Виктор Назаров сколотил на даче небольшую мельницу и привез сюда. Как и положено по преданиям, у нее тоже есть свои обитатели. Но если в мифах это — русалки и водяной, то здесь -добродушный домовой.



Независимо от итогов областного этапа креативные жители образцового двора на Ильинке уже задумываются, чем удивить земляков в следующем году и какие новые композиции придумать.





