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Другие новости 08.08.2019

В Кузбассе продолжается первенство по парашютному спорту

Кемеровская область принимает турнир в преддверии чемпионата мира, который пройдет у нас в следующем году. За медали и места в сборной страны ведут борьбу более трехсот спортсменов из 47 территорий, а также гости из других стран.

На аэродроме «Северный» в эти дни по южному жарко. Идёт спор за медали в индивидуальной акробатике и соревнованиях на точность приземления. Это когда парашютист должен с высоты в тысячу метров приземлиться в цель размером с пятирублёвую монету.

Соревнования — своеобразная генеральная репетиция перед чемпионатом мира, который состоится в Кузбассе в 2020-ом. Международный турнир требует особой подготовки. С участниками и организаторами соревнований познакомился Сергей Цивилев. Глава региона вместе с командой юниорок поднялся в воздух на самолёте. Спортсменки совершили прыжки в зачёт соревнований.

Ну а завершится чемпионат России масштабным, мультимедийным фестивалем. «Небофест». Организаторы праздника обещают оформить несколько разнообразных зон и активностей: фуд-фестиваль с лучшими ресторанами города, выставки-продажи изделий ручной работы, граффити-фестиваль. Также будут организованы фотозоны и арт-пространства. О празднике неба мы расскажем в следующих эфирах. Первый Губернский — информационный партнер турнира.

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