В Мысках прошёл национальный праздник Пайрам

Обряд Благопожелания — один из самых важных ритуалов. Необходимо задобрить духов, чтобы они были в добром расположении. Покормить их хлебом, мясом и медом, и попросить удачи.

Национальная кухня шорцев — это, в буквальном смысле, живой учебник истории. Попробовали национальные блюда и почетные гости праздника. Талкан, коче, пыжлак, традиционный шорский пирог курмек. А также вкуснейшая уха из рыбы, которая всегда водилась в водах реки Мрас-Су, настойка на кедровых орешках, а еще пельмени. У шорцев принято радушно принимать гостей и угощать лучшими блюдами.

Делегации из Казаса, Тетензы, Бородино и других отдаленных поселков Мысков привезли с собой предметы быта, которыми пользовались их предки много лет назад. Уже не первый год местом проведения Томазак Пайрама становится этно-центр в Чувашке.

На сцене представители всех станов демонстрировали свое мастерство вокала и хореографии. Начались спортивные соревнования. В программе: стрельба из лука, национальная борьба куреш, минифутбол и перетягивание палки.

Национальный праздник Пайрам в Мысках шорцы отмечают не один десяток лет. И с каждым разом народные гуляния становятся все масштабнее.