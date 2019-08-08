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Другие новости 08.08.2019

Как выбрать хорошую сметану, какой торговый центр закрыли в Кузбассе, а также о том, как подготовить ребенка к школе — в традиционной рубрике «Это обсуждают»

Народный контроль. Мониторинг сметаны из торговых сетей провели в Кемерове на соответствие маркировки требованиям «О безопасности молока и молочной продукции». Согласно им, наименование продукции с использованием заменителей молочного жира теперь должно начинаться со слов: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Также на упаковке должна быть размещена информация: «Содержит растительные масла». 6 образцов проверили и на соответствие жирно-кислотного состава продукта требованиям нормативных документов.    

 Волна закрытий крупных магазинов в регионе продолжается. Теперь приставы приостановили эксплуатацию торгового центра «Купец», расположенного в Анжеро-Судженске. Обнаружили, классы пожарной опасности помещений ТЦ не соответствуют их фактическому назначению.              

Ежегодная акция «1-е сентября каждому школьнику» стартовала в областной столице. Участников около 500 человек. Все малообеспеченные, многодетные семьи 8 и 9 августа могут получить юридические консультации, рекомендации социальных педагогов, психологов, учителей и работников ГИБДД, а также одежду, канцелярию, спортивную обувь. Те, кто тоже желает принять участие в традиционной акции, но не вошел в список, ещё могут подать заявку на рассмотрение комиссии.

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