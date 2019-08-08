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Другие новости 08.08.2019

Двухлетней Еве из Кузбасса требуется дорогостоящее лечение

Жизнь одной из кемеровских семей круто изменилась с февраля этого года. Термин «нейробластома» стал для семьи Грабовских точкой отсчёта в борьбе за жизнь их двухлетней дочери. С рождения Ева была обычным, вполне здоровым ребенком. В полтора года её начали беспокоить периодические рвота и диарея. Врачи долгое время не могли определить причины. Результаты обследования в Новокузнецке — как гром среди ясного неба.

2 курса химиотерапии провели в Новокузнецке, 2 — в Москве. На операцию по удалению опухоли решились немецкие врачи в Мюнхене. И 95% опухоли им удалось удалить. Стоимость операции — 28 000 евро. Стоимость лечения — порядка 325 000 евро, что в переводе на рубли составляет около 24 млн. Таких денег у кузбасской семьи нет. Операцию нужно делать как можно скорее. Еву готовы принять 22 августа.

На сегодняшней день, при участии благотворительных фондов и неравнодушных людей, собрано более 4 с половиной миллионов рублей. Помочь Еве можно различными способами. Информация доступна по хэштегу #чудодляевы. Ссылки размещены и в наших социальных сетях.

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