В Полысаеве после реконструкции открылось отделение скорой медицинской помощи

На открытии побывал Сергей Цивилев, который также осмотрел и другие объекты.

Порядка 40 звонков в сутки. Отделение скорой медицинской помощи в Полысаеве охватывает не только город, но и близлежащие деревни и сёла. Учреждению требовалась модернизация. Сегодня сотрудники подразделения празднуют новоселье. Значимое событие произошло, благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» и программы «Создание современной медицины Кузбасса».

Губернатор осмотрел новое отремонтированное здание. Здесь полноценная кухня и комнаты отдыха для сотрудников, а также большая крытая теплая парковка автомобилей. В автопарке четыре реанимобиля. В них есть всё для оказания экстренной помощи и спасения человеческой жизни. Аппаратура этих автомобилей позволяет поддерживать жизнеобеспечение важных органов и систем пациента до 500 км пути.

Некогда пустующее четырехэтажное здание реконструируется. По завершению строительства здесь, кроме поликлиники, расположится женская консультация и отделение гериатрии. Ранее эти отделения находились в малоприспособленных помещениях, да еще и в разных районах города.

Ремонт в полысаевской горбольнице — в завершающей стадии. Но это далеко не все перемены. Среди новшеств спортивные и детские площадки. В очереди на обновление школа №17. Специалисты заканчивают проектирование, чтобы учреждение вошло в региональную программу «Моя новая школа».