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Другие новости 07.08.2019

Итоги форума рабочей молодежи и экомарафона «Зубочистка» подвели на Поднебесных Зубьях

Пластиковые бутылки, консервные банки, влажные салфетки. Такие «подарки на вечную память» оставляют природе туристы. Только за один «походный» сезон на берегах рек и озёр, в горах и лесах остаются тонны мусора. Чтобы его собрать и вывезти на переработку третий год подряд собирается кузбасская молодёжь. Экологическая акция получила название «Зубочистка» и продолжает собирать активистов на Поднебесных Зубьях.

Перчатки, мешки и энтузиазм — главное оружие в борьбе с мусором участников экомарафона «Зубочистка». 160 человек приехали убирать за туристами и учиться законотворчеству — одновременно на Казыре проходит форум рабочей молодёжи Кузбасса.

Вверх и вниз по реке Казыр, на лодках и по тропам пешком. Участники разделились на три группы, чтобы успеть убрать максимальное количество мусора на всей популярной у отдыхающих территории. Стоянок здесь десятки: грязные следы туристов можно найти через каждые 50-100 метров.

Такие «подарки» природе в прямом смысле на века. Например, влажные салфетки разлагаются около пятисот лет, стекло — больше тысячи.

Экомарафон совпал с визитом делегации защитников природы Кузбасса. Экологи приехали осмотреть территорию будущего природного парка — первого в Кемеровской области.

В регионе около тридцати особо охраняемых природных территорий. Это самый высокий показатель по Сибири. К 2021-му году, 300-летию освоения Кузбасса, Междуреченск добавит к этому списку ещё одно уникальное место: природный парк Поднебесные Зубья.

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