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Другие новости 07.08.2019

Бронзовый призер чемпионата России по дрон-рейсингу — из Кузбасса

Накануне в Красноярске прошли соревнования по управлению квадрокоптерами.

Жужжит, но не жалит. Летит высоко, способен маневрировать и даже выполнять «змейку». Все это — о главном участнике соревнований — квадрокоптере. И если в природе настоящие пчелы собирают нектар, то эти — летают по специальной трассе, чтобы преодолеть препятствия и принести победу своим хозяевам — пилотам. За звание чемпиона России сражались пилоты из Москвы, Московской области, Красноярска, Екатеринбурга, Челябинска, Кузбасса и Канска.

В отличие, например, от болидов «Формулы 1» на соревнованиях окраска квадрокоптеров особой роли не играет. Каждый участник своего «бойца» собирает сам. Узнать дрон-рейсера можно сразу — о хобби расскажет рюкзак. Здесь — провода, изоленты, пропеллеры, мелкие детали и паяльник. Для гонщика важен верный расчёт, ведь от этого, в том числе, зависит победа.

Как и любым спортсменам, дрон-рейсерам нужно постоянно тренироваться, чтобы не терять навык. Самые маститые летают по несколько часов. У Максима – бронзового призера чемпионата России из Кузбасса — есть семья и работа, а это занятие — хобби. О котором он еще снимет не один видеоблог.

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