Накануне депутаты областного Совета сдавали нормы ГТО

Для многих — это праздник спорта, который позволяет один из будней провести не в четырех стенах кабинета, а на свежем воздухе и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Спортивные мероприятия, приуроченные к 25-летию законодательной власти в Кузбассе и 80-летию празднования Дня физкультурника, открыл председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров.

Далее все по правилам: коллективная зарядка, чтобы избежать травм, и инструктаж по этапам. В программе: бег, стрельба из электронного оружия, наклоны вперёд из положения стоя. Результаты заносят в специальную тест-карту. При сдаче нормативов выдается заветный значок.

Для многих участие в программе ГТО — не только возможность получить спортивный знак отличия, но и сделать вклад в свое здоровье и найти силы для текущей работы.

Участием в спартакиаде депутаты областного Совета сделали свой вклад в развитие всероссийской программы. А также своим примером поддержали региональный проект «Спорт, как образ жизни», который призван привлечь как можно больше людей к занятию спортом.